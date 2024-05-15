Asbank, DAÜ'de öğrencilerile “Kariyer Kahvesi” etkinliğinde buluştu

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen “Kariyer Kahvesi” etkinliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Mezuniyete yaklaşan öğrencileri iş dünyası ve piyasalarla tanıştırmak, iş ve staj imkanı yaratarak kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen Kariyer Kahvesi etkinliğinde, Asbank İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ekibi olarak bankada staj yapmak isteyen öğrencilerle bilgi paylaşıldı.

