banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Asbank, DAÜ'de öğrencilerile “Kariyer Kahvesi” etkinliğinde buluştu

banner1020

banner974
Asbank, DAÜ'de öğrencilerile “Kariyer Kahvesi” etkinliğinde buluştu
banner971

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen “Kariyer Kahvesi” etkinliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.
Mezuniyete yaklaşan öğrencileri iş dünyası ve piyasalarla tanıştırmak, iş ve staj imkanı yaratarak kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen Kariyer Kahvesi etkinliğinde, Asbank İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ekibi olarak bankada staj yapmak isteyen öğrencilerle bilgi paylaşıldı.

banner979
Etiketler; #Asbank #DAÜ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.