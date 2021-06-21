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18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın akşam Soprano Sermin Dikmen Töre- Piyanist Yuliya Starastsenkava Şan Resitali gerçekleşecek

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18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
 

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5-22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen festival çerçevesinde Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliğinde verilecek konser saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda başlayacak.

Konserde, Rossini, Rachmaninov, Donizetti, Rimsky-Korsakov ve Lehar’ ın seçkin opera ve operetlerinden aryaların yanında Ali Hoca’nın Arap Ali Operası’ndan da bir bölüm seslendirilecek.

Festival, izleyicilerden gelen yoğun istek üzerine programa daha sonra eklenen “Festival Özel Konseri” ile cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay Keman & Piyano Resitali ile sona erecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, konser girişinde ya da çevrim içi olarak biletfest.com’da satılıyor.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 veya 0548 870 0593 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.   

 

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