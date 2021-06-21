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ABD Donanması'nın patlayıcı testi deprem yarattı

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ABD Donanması, en yeni ve en gelişmiş uçak gemisinin şok sertliğini ölçmek için, 'Tam Gemi Şok Denemeleri' tatbikatı gerçekleştirdi. 18 bin kilogram patlayıcı kullanılan ilk test tatbikatı sonunda, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Donanması'nın patlayıcı testi deprem yarattı
 
  
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials)  tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı.
Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı.
ABD Donanması'nın savaş gemisi patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı - 3
ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3,9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.
ABD Donanması'nın savaş gemisi patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı - 4
Uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un, Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamlaması ardından, ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı.
ABD Donanması'nın savaş gemisi patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı - 5
ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor" denildi.
ABD Donanması'nın savaş gemisi patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı - 6
Açıklamanın devamında  "Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.
 ABD Donanması'nın savaş gemisi patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı - 7

"Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir" denilean açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı.

ABD Donanması'nın savaş gemisi patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı - 8
  
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