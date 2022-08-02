banner762
banner815
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
20 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
15 0
 
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
19 0
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
23 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
38 0
41 0
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
21 0
banner797

‘Uzun’ bir birlikteliğe evet dediler

banner476

banner825
‘Uzun’ bir birlikteliğe evet dediler
Havva - Rüştü Uzun çiftinin güzeller güzeli kızları Eda Uzun ile Aysın - Kamil Palabıyık çiftinin yakışıklı oğluları Berk Palabıyık, Mağusa’da Palm Beach Otel’de muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi.
İçişleri Bakanlığı avukatlarından Emine Uzun'un kızkardeşi olan gelin Eda Uzun'un gelinliğiyle göz kamaştırdığı düğün töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Genç çiftin mutlulukları yaptıkları düğün dansında adeta gözlerinden okunuyordu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.