‘Uzun’ bir birlikteliğe evet dediler

Havva - Rüştü Uzun çiftinin güzeller güzeli kızları Eda Uzun ile Aysın - Kamil Palabıyık çiftinin yakışıklı oğluları Berk Palabıyık, Mağusa’da Palm Beach Otel’de muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi.
İçişleri Bakanlığı avukatlarından Emine Uzun'un kızkardeşi olan gelin Eda Uzun'un gelinliğiyle göz kamaştırdığı düğün töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Genç çiftin mutlulukları yaptıkları düğün dansında adeta gözlerinden okunuyordu.
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