Kadınlar Kıbrıs Kupası "Ayten Berkalp" ismiyle oynanıyor

KKTC futbolunda ilk kez düzenlenecek olan Kadınlar Kıbrıs Kupası’na Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli isimlerinden Dr. Ayten Berkalp’in ismi verildi.

Kıbrıs Türk futbolunun ilk kadın kulüp başkanı olarak Doğan Türk Birliği ve ülke futboluna büyük hizmetleri bulunan Ayten Berkalp, doktor olarak da hem mücadele yıllarında, hem de devamında ismini altın harflerle yazdıran önemli bir figür.

Berkalp: “Tüm Atatürk kadınları adına bu kararı onurla selamlıyorum”

Fenerbahçe tarihinde de sporcu ve yönetici olarak efsaneler arasında yer alan Berkalp, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı kararı, “Atatürk kadınlarına verilmiş bir ödül ve vefa” olarak kabul ettiğini söyledi. Karaoğlanoğlu’nda bulunan evinde ziyaret edilen Berkalp, alınan karardan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ve Kadın Futbolu Sorumlusu akademisyen Simay Kanan tarafından evinde ziyaret edilen Berkalp, kura çekimi ve final karşılaşmasına da davet edildi. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki kura çekiminde Berkalp’in yanı sıra kulüpler ve futbolcular da hazır bulunacak.

Ayten Berkalp, sağlığı el verdiği oranda kadın futbolunun yanında olacağını söyledi, KTFF yönetimine aldığı karar nedeniyle teşekkür etti.



Kanan: “Onur duyduk, daha çok çalışacağız”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın Kıbrıs Türk futbolunda bir ilk olduğunu belirterek, “Ayten Berkalp” ismi ile bu güne kadar genelde ülke sporu, özelde ülke futboluna katkı koyan her kadına teşekkür etmek istediklerini söyledi. Kanan, üç yıllık bir plan ve program dahilinde kadın futbolunu kurumsallaştırmak ve kalıcı hale getirmek için çalıştıklarını anımsattı.

Kanan, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibinin kadın futbolu için çaba ortaya koyduğunu ifade ederek, “Amacımız kalıcı ve kurumsal bir yapı yaratmak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz.

Kadınlar Kıbrıs Kupası Kıbrıs futbol tarihinde bir ilk. Ayten Berkalp ismi ise bu ilke çok yakıştı. Çünkü Ayten Berkalp, ilklerin kadını ve her Kıbrıs Türk kadını için de rol model.”diye konuştu.



Ekmekçi: “Adım adım ilerliyoruz”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs Türk kadını için Ayten Berkalp isminin bir simge, bir sembol olduğunu belirterek, hiç düşünmeden kupaya bu ismin verildiğini söyledi.

Ayten Berkalp’a kararı bildirirken aynı zamanda izin de aldıklarını anlatan Ekmekçi, “Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Emeği, hakkı, katkısının karşılığı maddi-manevi ödenmez ama yüzündeki gülümseme her şeye değer” dedi.

Ekmekçi, Simay Kanan’ın tam yetki ile görevde olduğunu ve adım adım ilerlediklerini belirterek, “Federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu’nun tam desteği ile adım adım ilerliyoruz. Kurumsallaşma ve kalıcı olma konusunda ciddi adımlar atıldı. Eğitim Üst Kurulu olarak bir sonraki hedefimiz alt yaş gruplarında kadın futbolunu geliştirmek. Kadınlar Kıbrıs Kupası bizim aylar önce kadın futboluna verdiğimiz bir sözdü. Emeğini esirgemeyen, sahada emek veren her bir kadın futbolu emekçisine federasyonumuz adına teşekkür ediyorum.”dedi.