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Uğur ile Selcan muratlarına erdiler

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Uğur ile Selcan muratlarına erdiler
Girne bölgesinin ve ülkemizin tanınmış iş insanlarından Töle ailesinin yakışıklı oğlu Uğur Töle ile dünyalar güzeli Selcan Pulyacı muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdiler.
10 Eylül Cumartesi günü The Arkın Colony Otel’de düzenlenen harika düğünle dünya evine giren genç çiftimizi aileleri ve sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.
Genç çiftimize bizde ömür boyu mutluluklar dileriz.
 
 
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