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Yeni adli yıl yarın başlıyor

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Yeni adli yıl yarın başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor.
2022-2023 Adli Yılı'nın başlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yarın saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyecek.
Şefik’in basın toplantısı mahkemeler binasının orta bahçesinde yer alacak.
 
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