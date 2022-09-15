Yeni adli yıl yarın başlıyor.
2022-2023 Adli Yılı'nın başlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yarın saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyecek.
Şefik’in basın toplantısı mahkemeler binasının orta bahçesinde yer alacak.
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