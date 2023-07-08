Ozi Meat Güzelyurt'luların değişilmez adresi

Enfes döner çeşitleri ve tavuk çeşitleri ile her damak tadına hizmet eden Ozi Meat Güzelyurt bölgesininde en çok tercih edilen mekanları arasında yer alıyor.
Lezzetin tek adresi Ozi Meat Güzelyurt her salı akşamı Binatlı Yılmaz Spor Kulübü'nün tombala gecesinde yer almaya devam ediyor.
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