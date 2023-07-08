Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Genel Kurulu bugün (8 Temmuz 2023) gerçekleşti.Tahir Topaloğlu ve Necati Özsoy’un başkan adayı olduğu genel kurulda seçimin galibi Necati Özsoy oldu.KTSYD Genel Merkezinde yapılan ve 81 üyeden 79 üyenin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda Necati Özsoy 40 oy, Tahir Topaloğlu 39 oy aldı ve KTSYD’nin 11.başkanı Necati Özsoy oldu.Genel kurulda Divan Başkanlığını Songuç Kürşad, sekreterliklerini ise Şinasi Özdeş ve Soydan Sakallı yaptı. Gündem gereği ilk olarak faaliyet ve mali rapor okundu. Faaliyet raporu oy birliği, mali rapor 1 çekimser ve oy birliği ile onaylandı.Başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçim yapıldı ve 79 üyenin 40 oyunu alan Necati Özsoy seçimi kazandı.KTSYD 11.Başkanı Necati Özsoy seçim sonrası yönetimini açıkladı. Yeni yönetimde şu isimler yer aldı;Başkan Necati Özsoy, Ali Yöney, Soydan Sakallı, Ahmet Özyaşar, Necati Külahlılar, Hüseyin Köprülü, Ahmet Özsoy, Serkan Soyalan, Ebru Akgür, Hamit Sakallı ve Serhan Kablan.