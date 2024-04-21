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Kalavaç, Kültür-Sanat festivaliyle renklendi

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Kalavaç, Kültür-Sanat festivaliyle renklendi
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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile Kalavaç Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 9.Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali köy meydanında yapıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy, Festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.
Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, çıkmaz köy olan Kalavaç’ta, bölge halkının kültür ve sanata önem verdiğini ifade ederek, kültür ve sanatla çıkmazların aşıldığını söyledi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, bütün çıkmazların el birliği, gönül birliği ile aşılacağına inanç belirtti.
Konuşmaların ardından Festival çeşitli halk dansları gösterileri ile devam etti.
 
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