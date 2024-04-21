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Steak Döner, Ocakbaşı ile fark yaratacak

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Steak Döner, Ocakbaşı ile fark yaratacak
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Lefkoşa’da birbirinden lezzetli döner menüleriyle bir marka haline gelen Steak Döner, 22 Nisan Pazartesi gününden itibaren “Steak Döner Ocakbaşı” olarak yenilenen menüsüyle hizmet vermeye başlıyor. Nezih mekanı, kaliteli hizmeti, güleryüzlü personeli ve lezzetli meze ve kebaplarıyla fark yaratmaya hazırlanan “Steak Döner Ocakbaşı” usta şeflerin ellerinden mükemmel sunumlar eşliğinde ocakbaşı lezzetleri sunacak. Eşsiz kebaplarıyla herkesi hayran bırakacak olan Steak Döner Ocakbaşı, damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez adresi haline gelecek.
 
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