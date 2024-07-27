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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi

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Polis Trafik ekiplerinin ülke genelinde dünkü trafik denetimlerinde kontrol ettiği 1895 araç sürücüsünden 374'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 29 araç ise trafikten men edildi.

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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
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Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“143’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si aracın ışık kurallarına uymamak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 127’si diğer trafik suçları."
 
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