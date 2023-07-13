Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz

Gaziveren bölgesinin sevilen mekanlarından olan Gaziveren Çiftlik Evi, gündüzleri olduğu gibi geceleri de konuklarını memnun etmeye devam ediyor.Gaziveren Çiftlik Evi, konuklarına dopdolu geceler sunmaya devam ederken Çarşamba akşamı mekanda sahne alan Kıbrıs’ın sevilen sesi Ezgi Akgürgen unutulmaz bir eğlence sundu. Konuklar hem leziz yemekleri tadıp hem de Ezgi ile muhteşem bir gece yaşadılar.Ezgi, hem günümüzün popüler şarkılarından hem de nostaljik şarkılar seslendirerek konukları mest etti.