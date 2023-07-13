Mesarya Belediyesi ve Büro-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mesarya Belediyesi ve Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büro-İş’ten yapılan açıklamada, Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif ile geçen aylarda belediyede yetkili sendika olarak seçilen Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna arasında çalışanların özlük hakları, sosyal hakları ve çalışma koşullarını barındıran toplu iş sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

Açıklamada, sözleşmenin iki yıllık dönemi kapsadığı belirtilerek, Mesarya Belediyesi’ne ve çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.