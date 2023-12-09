Firuzeli Meyhane'de eğlence bir başka

Girne Karaoğlanoğlu'nda atış poligonu bünyesinde yepyeni ve Kıbrıs kültürü tadında muhteşem bir meyhane hizmete girdi.Girne bölgesinin sevilen ailelerinden olan Susuz ailesinin ülkemize kazandırdığı Firuzeli Meyhane, eğlence,dostluk ve lezzetin buluşma noktası, sloganı ile hizmete acılan mekanda haftanın üç günü sanatçılı eğlence ile konuklar coşuyor.Çarşamba akşamı Erdi Gören,Cuma akşamı Mehmet Ayas, Cumartesi ise Nigar Muratova ve kıvrak dansları ilede göz kamaştıran Özlem Sultan sahne alarak konuklara dopdolu bir gece sunuyorlar.Bu arada geçtiğimiz Çarşamba gecesi mekan sahibi iş insanı Mustafa Susuz için ailesi ve çalışlanları sürpriz bir doğum günü gerçekleştirdi.