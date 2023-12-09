banner913
banner932
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
10 0
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
18 0
 
Öğretmenlerden tabutlu eylem
Öğretmenlerden tabutlu eylem
25 0
Tunç, yüreklere su serpti
Tunç, yüreklere su serpti
16 0
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
21 0
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
29 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
33 0
banner996
banner985

Dörtyol Kavşağı'nda korkutan kaza

banner989

banner974
Dörtyol Kavşağı'nda korkutan kaza
banner971
Dörtyol kavşağında bu sabah saatlerinde bir salon araçla vinç aracın çarpıştığı kazada, salon araç sürücüsü Beril Yaren Alkaşi ve araçta yolcu olarak bulunan Gönül Memiş yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 08.35'te Dörtyol kontrollü yol kavşağında medyana geldi.
Dörtyol kavşağında, kuzeyden güneye doğru dikkatsizce seyreden Beril Yaren Alkaşi (K-24), yönetimindeki ZUC 405 plakalı salon araçla, Dörtyol’a doğru gitmek için kavşağa geldiğinde ana yolda giden araçlara öncelik hakkı tanımadan Gazimağusa-Lefkoşa ana yoluna giriş yapmasıyla, bu esnada ana yolda soldan birinci şeritte Lefkoşa istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini azaltmadan dikkatsizce seyreden Mahmut Ayçiçek (E-54) yönetimindeki PE 059 plakalı vinç aracın önünü tıkamasıyla iki araç çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan ZUC 405 plakalı araç sürücüsü Beril Yaren Alkaşi ve araçta yolcu olarak bulunan Gönül Memiş (K-48) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerine müteakip Beril Yaren Alkaşi tedbir maksadı ile acil serviste müşahede altına alınırken, Gönül Memiş ise göğüs kafesinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.