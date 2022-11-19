“Eski Kıbrıs ne yazık ki yok”

Hamitköy’ün en yaşlı çınarları Hüseyin Koloz ve İsmet Karahüseyin, eski Kıbrıs’ı anlattı. Karahüseyin “Evin damında yatırdık, korkumuz yoktu, şimdi kapının önünde durmaya korkar olduk” diye konuşurken, Koloz ise “Eski Kıbrıs ne yazık yok artık, bir zamanlar çok güzeldi şimdi güzelliği kalmadı” ifadelerini kullandı







Bir zamanlar sadece mandıralardan oluşan şimdilerde küçük bir şehir olan Hamitköy (Mandrez)’de köyün en yaşlı çınarları Hüseyin Koloz ve İsmet Karahüseyin..

Senelerdir dokularını bozmadıkları evlerinde şimdilerde geçmişi çok zor hatırlayan 96 yaşındaki subay lakabı ile bilinen Hüseyin Koloz ve 90 yaşındaki İsmet Karahüseyin ile hatırladıkları eski Kıbrıs’ı konuştuk.

Karahüseyin ve Koloz’un kaldığı evler 21 Aralık 1963’te Kaymaklıdan kaçan çok sayıda Kıbrıslı Türk’e ev sahipliği yaptı. Kıbrıs’ta çıkan olaylar öncesi Kıbrıslı Rumlarla çok güzel yılları olduğunu anlatan Hüseyin Koloz ve İsmet Karahüseyin, “Aynı arabaya biner şehire giderdik. Beraber davar bekler, yardımlaşırdık” dedi.

Hiç okula gitmediğini anlatan İsmet Karahüseyin senelerce ovalarda davar beklediğini okul yüzü görmediğini ifade ederken, “Geçmişi çok iyi hatırlamıyorum” dedi.

Çok sevdiği eşini kaybettikten sonra geçmişle alakalı çok bir şey hatırlamadığını kaydeden ‘Subay’ lakaplı 96 yaşındaki Hüseyin Koloz şimdilerde sadece gününü komşuları ile geçiriyor.

İSMET KARAHÜSEYİN: “ESKİDEN ARABA YOKTU DOKTORA BİLE GİDEMEZDİK”

Hiç okula gitmediğini kendini bildi bileli ovalarda koyun beklediğini anlatan İsmet Karahüseyin, seneler önce yaşlılık nedeniyle çok sevdiği ovalardan koptu ancak evinin bahçesinde bulundurduğu ineğiyle çok mutlu. Eskiden çok zorluklar yaşadıklarını, doğum gününü bile bilmediğini söyleyen

Karahüseyin, imkansızlıklar nedeniyle doğumdan sonra evlat kaybetti, hamileyken bebeğini düşürdü. Ellerindeki imkanlarla yaşadıklarını, şimdilerde gördüklerini hayal bile edemediklerini söyleyen İsmet Karahüseyin, “Bizim tek dünyamız ovalardı. Hayvanlarımız vardı, gün doğmadan ovadaydık, güneş batar evdeydik. Rum komşularımız vardı, ayda bir araba bulur hep beraber şehire giderdik şimdi o muhabbet yok. Evin damında yatırdık, korkumuz yoktu şimdi kapının önünde durmaya korkar olduk” dedi.

HÜSEYİN KOLOZ: “BEN İSMİMİ YAZMAYI BİLMEM”

Hamitköy’ün en yaşlısı 96 yaşındaki subay lakaplı Hüseyin Koloz da, hiç okula gitmedi, adının nasıl yazıldığını bilmiyor.

Küçük yaşlarda ailesi ile birlikte ovalarda koyun beklediğini, daha sonra evlendiğini söyledi. Geçmişle ilgili hayat arkadaşını kaybettikten sonra hiçbir şey hatırlamak istemediğini söyleyen Hüseyin Koloz, “Bizim hayatımız ezilmekle geçti. Hep çalıştık, hiç hayatı güzel yaşamayı bilmedik. Eski Kıbrıs ne yazık yok artık, çok insan kalabalığı var. Biz bu köyde üç dört aileydik, şimdilerde kimseyi tanımıyoruz. Kıbrıs bir zamanlar çok güzeldi şimdi güzelliği kalmadı” ifadelerini kullandı.

