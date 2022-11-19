Güney’den Kuzey’e 9 ayda bir milyon geçiş

Bu yıl Eylül ayı sonuna kadar Güney’den Kuzey’e bir milyondan fazla geçiş yapıldı





Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçiş rakamları güneydeki basında yer buldu. Veriler geçtiğimiz yıla göre güneyden geçişlerin neredeyse 3 kat arttığını ortaya koydu.

Güney’de yayımlanan Politis, geçişlerle ilgili verilere yer verdi.

Geçişlerle ilgili verilere yer veren Politis Gazetesi, 1 Ocak-30 Eylül 2021 döneminde kuzeye yönelik 371 bin 153, 2022 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 30 bin 20 geçişin gerçekleştiğini belirtti.

Habere göre 2021 yılının ilk dokuz ayında 224 bin 785 Kıbrıslı Rum aracı kuzeye geçerken, 2022 yılında aynı dönemde ise 658 bin 927 araç geçiş yaptı.

2021 yılının ilk dokuz ayında kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türk sayısı 296 bin 469, 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olarak kaydedildi.

2021 yılının ilk dokuz ayında 141 bin 604, 2022 yılında (aynı dönemde) ise 319 bin Kıbrıslı Türk aracı güneye geçti.

