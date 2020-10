2020-2021 akademik yılı güz döneminde tüm çocuklara ücretsiz online eğitim verecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yeni eğitim dönemine oryantasyon etkinlikleri ile başladı

Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Akademik Dönemi, oryantasyon etkinlikleri ile başladı.COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde tüm çocuklara ücretsiz online eğitim verilecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, 3 Ekim Cumartesi günü Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin öğrencilere seslenmesiyle başladı. “Her cumartesi sporla başlayan ve bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında ilgi çekici, eğlendirici, oyunlar, bulmacalar, şarkılar, bunları biliyor musunuz?, söyleyeceklerimiz var gibi bölümlerle aktif olarak katılabileceğiniz programlarımıza tüm arkadaşlarınızla, kuzenlerinizle bekliyoruz” diye seslenen Prof. Dr. Filiz Meriçli, korona virüs nedeniyle yüzyüze eğitimde olabilecek aksamaları düşünerek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak hazırladıkları online programlara güzel Kıbrıs’ın tüm çocuklarının ücretsiz olarak katılabileceğini anlattı.Oryantasyon etkinlikleri yapılan ilk açılış dersinde, öğrencilere COVID-19 hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çevirimiçi eğitim alırken fiziki sağlığımızla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Çevirimiçi eğitimlerin devam edeceği sistem hakkında kayıt ve giriş işlemleri ile etkinliklere katılımın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verildi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış dönemi eğitimleri her Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında online olarak gerçekleştirilecek.2020-2021 Akademik Yılı döneminde, öğrencilere yönelik online eğitimlerin yanı sıra her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında velilere yönelik yapılacak söyleşiler hakkında veliler de bilgilendirildi. Velilere seslenen Rektör Filiz Meriçli “Korona virüs nedeniyle hepimiz olağanüstü durumlardan geçiyoruz, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak bu zor dönemi ücretsiz olarak online eğitim programları düzenleyerek topluma destek olmayı amaçlıyoruz. Velilerin ve çocukların da online eğitimlere katılarak sunduğumuz bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum” dedi. Daha sonra, velilere sisteme giriş ve veli söyleşilerinin nasıl olacağı hakkında bilgiler verildi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, velilere söyleşi konuları hakkında bilgiler aktardı. Velilere her cumartesi yapılacak programlarda hangi konularda ve hangi konuklar ile söyleşi yapılması ile ilgili görüşleri de sorularak kaydedildi. Veliler ile yapılacak söyleşiler https://ozaygunselcocukuniversitesi.org/online-egitim/ web adresinden yayınlanacak.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Güz Dönemi eğitimlerine, https://ozaygunselcocuni.neu.edu.tr/login/ adresi üzerinden kayıt yapılarak erişilebiliyor. Güz dönemi boyunca yapılacak etkinlikler öğrencilerin kayıt olduğu sistemde haftalık olarak yayınlanacak. Öğrenciler, çevirimiçi katılamadıkları etkinliklerin kaydını kendi yaş gruplarının olduğu sistemden izleyebilecekler. Sisteme kayıt ile ilgili yardım ve detaylı bilgi için 0548 834 13 38 no’lu telefon numarasından da bilgi alınabiliyor.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi boyunca her öğrenci katıldığı her etkinlik için de kredi toplayacak. Yaz dönemine katılarak kredilerini tamamlayamayan öğrenciler de Kış Dönemine devam etmeleri halinde eksik olan kredilerini tamamlayarak sertifika alabilecekler.