banner480
banner69
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
6 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
17 0
 
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
25 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
50 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
26 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
banner529

Saat 16.00 itibariyle seçime katılım oranları açıklandı

banner476

Saat 16.00 itibariyle seçime katılım oranları açıklandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat  16.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde kaç olduğunu açıkladı.  
Katılım oranı :
Lefkoşa’da %50.68
Girne’de % 44.4
Mağusa’da % 44.39
Güzelyurt’ta %45.92
İskele’de %48.22
Lefke’de %47.69 olarak açıklandı. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.