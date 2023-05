Maviş: “İlkokullarda en az 45 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor”

KTÖS, İskele bölgesinde 3 okulda greve giderek, yabancı öğrencilerin sorunlarına dikkat çekti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda 08.00-12.40 saatleri arasında greve gitti.

Sendika, Şehit İlker Karter İlkokulu önünde “Adanın Kuzeyindeki Yabancı Öğrencilerin Eğitim Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” konulu basın açıklaması da yaptı.

-Maviş: “Yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili ciddi bir boşluk var”

Sendikadan verilen bilgiye göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada yaptığı konuşmada, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda grevde olduklarını belirtti. Maviş, okullardaki yabancı öğrencilerin eğitim gerçeği, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyunun dikkatine getirmek istediklerini kaydetti.

Son yıllarda farklı ülkelerden, çeşitli nedenlerle göçler yaşandığını, doğal olarak çocukların da aileleriyle birlikte göç ettiğini dile getiren Maviş, eğitim sistemi içerisinde yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili ciddi bir boşluk olduğunu savundu. Burak Maviş, “Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığını” öne sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, yabancı öğrencilerin eğitim ihtiyacının öğretmenlerin, kişisel bilgi, beceri, deneyim ve inisiyatifine bırakıldığını söyledi.

Maviş, sendikanın, okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve uyumlaştırma konusunda eğitim programı geliştirilmesini, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma/dil öğretimi) sınıfları açılmasını ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmesini savunduğunu ifade etti.

“Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda çok talihsiz ve çağdaşlıktan uzak bir açıklama yaptığını” ileri süren Maviş, “Bakanın, bu yıl ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde Türkçe Yeterlilik Sınavı düzenleneceğini, bu sınavı geçemeyen öğrencilerin derslere giremeyeceğini ve ücretli düzenlenecek kursa katılmayan öğrencilerin okula alınmayacağını söylediğini” iddia etti.

Burada ayrımcı bir yaklaşım ve okullarda yaşanan sorunun kaynağı olarak öğrencileri gören bir anlayış olduğunu savunan Maviş, “Görülmek istenmeyen gerçek sorun ise devletin vatandaşlık ve nüfus politikasıdır” dedi.

Maviş, bu ifadelerin, Milli Eğitim Yasası’nın, “genellik ve eşitlik” ile “zorunlu eğitim ve öğretim hakkı” ilkelerine aykırı olmasının yanında, bir öğretmen ve bir insan olarak ülkede bulunan her çocuğa ve her insana hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim verme göreviyle de bağdaşmadığını kaydetti.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılacağı yerin okullar olduğunu ifade eden Burak Maviş, ülkede yaşayan tüm çocukların ihtiyaçlarına göre eğitiminin okul dışı kurslarla değil, okulların içerisinde yapılacak eğitsel düzenlemelerle sağlanması gerektiğini belirtti.

-“Kamu ilkokullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ı KKTC vatandaşı değil”

Maviş, sendikanın yaptığı araştırma sonuçlarına göre, kamu ilkokullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığını, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullarda en az 45 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kamu ilkokullarında eğitim gören, 44 farklı ülkeden gelen öğrencilerin ana dilinin Türkçe olmadığını dile getiren Maviş, “Bugün ilkokullarda ana dili Türkçe olmayan toplam yabancı öğrenci oranı yüzde 8’dir” dedi.

-“İskele bölgesinde yabancı öğrenci ortalaması yüzde 41”

En az 15 ilkokulda ana dili Türkçe olmayan, yabancı öğrenci oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğunu ifade eden Maviş, en yüksek oranı olan okulun ise yüzde 40 ile İskele bölgesinde olduğunu kaydetti. Maviş, İskele bölgesinde yabancı öğrenci ortalamasının ise yüzde 41 olduğunu söyledi.

Araştırmaya katılan okulların yüzde 67’sinin okullarında ayrı Türkçe öğretimi ve oryantasyon sınıflarına ihtiyaç duyulduğunu belirttiğini dile getiren Burak Maviş, araştırmaya katılan okulların neredeyse tamamının Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı öğrencilerin okula uyumu konusunda herhangi ek bir yardım almadıklarını ifade ettiğini belirtti.

Okulların yüzde 40’ının kendi kısıtlı imkanlarıyla yabancı öğrencilerin uyumuna yönelik okul içi düzenlemelere gittiğini kaydeden Maviş, sadece okul içi düzenlemelerin yeterli olmadığını söyledi.

-Öneriler…

Maviş, bu konuda araştırmaya katılan okullardan gelen önerileri ise şöyle sıraladı:

“-Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma/dil öğretimi) için ihtiyacı olan okullara ek sınıflar açılmalı ve bu alanda uzmanlığı olan öğretmenler bu okullara gönderilmeli

-Yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) yönelik eğitim programı ve eğitim materyalleri geliştirilmeli

-Öğrencilere yönelik eğitim programı yanında bölgesel olarak aile eğitimi de verilmeli

-Yabancı öğrenci sayısı belirli bir oranın üzerinde olan okullarda öğretmenlere yönelik okul bünyesinde mesleki gelişim faaliyetleri sağlanmalı

-Eğitim programları ve etkinlikleri güncellenmeli

-Öğrenciler ülkeye gelir gelmez Türkçe dil seviyesi belirlenmeli ve ona göre okullara yönlendirilmeli

-Her bölgeye yabancı öğrencilere yönelik hızlandırılmış dil eğitimi veren merkezler açılmalı.”

Yabancı öğrenciler konusunun artık Kıbrıs Türk eğitim sisteminin bir gerçeği olduğunu kaydeden Maviş, sadece eğitsel değil sosyolojik olarak da önem arz eden yabancı öğrencilerin eğitimi sorunsalında Bakanlığın sorumluluk alması gerektiğini söyledi.