Şenol Şoför'den uzun soluklu imza

Mağusa Türk Gücü’nün gol makinesi Şenol Şöför takımıyla 5 yıllık daha anlaşmaya vardı.
2028’e kadar gollerini Mağusa Türk Gücü için atmaya devam edecek olan Şenol 16 gol ligde ve 1 gol kupada olmak üzere geride bıraktığımız 2022-23 sezonunda toplam 17 gol kaydetmişti.
Anlaşma MTG sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“Şenol Şöför de beş yıl daha Mağusa Türk Gücümüzde .
Dört yıldır üst üste Şampiyonluklar yaşayan başarılı oyuncumuz Şenol Şöför kulüp başkanımız Koral Bozkurt’la beş yıl daha anlaşıp 2028 yılına kadar Mağusa Türk Gücümüzün formasını terletecek .
Beşinci üst üste Şampiyonluklar ve daha niceleri için başarılar Şenol Şöför”
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