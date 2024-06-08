Kolej Giriş Sınavları ikinci basamak sonuçları ve kazananlar açıklandı

Kolej Giriş Sınavları ikinci basamağı sınavı sonuçlarına göre aday numarası sırasına göre sınava girenlerin ve kolejlere kayıt hakkı elde edenler açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada ‘KGS-2 Sınav Sonuçlarına 3 iş günü içinde ( 10 – 11 – 12 Haziran 2024 ) itiraz edilebilecek. İtiraz dilekçeleri, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne yapılabilecek.
Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, kayıt işlemleri için 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren ilgili Kolej Müdürlüklerine başvurabileceği de kaydedildi.
Sonuçları ( http://www.mebnet.net/icerik/2024-kgs-2-sinav-sonuclari ) internet adresinden aday numarasına göre öğrenmek mümkün.
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