11 Haziran Salı akşamı Dernek lokalinde saat 19.30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler düzenlenecek “Gala gecesinde”ödül töreni ile ödüllerini alacak

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Türk Ocağı

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

2.Cihangir

3.Tremeşeli H. Dumlupınar

Şampiyon Göçmenköy

Mağusa Türk Gücü

Şampiyon MiracleDeğirmenlik

2. Esentepe

Gönyeli

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

2.Küçük Kaymaklı

3.Doğan Türk Birliği

Şampiyon Miracle Değirmenlik

2.Gönyeli

3.Ünimar Maraş

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Miracle Değirmenlik

Şampiyon Tremeşeli H. Dumlupınar

Küçük Kaymaklı

Şampiyon NorthernlandDipkarpaz

Şampiyon Kozanköy

Vadili

Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü

Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi

Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü

Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi

Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü

Doğan Türk Birliği

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörler“Gala gecesinde” buluşuyor. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.11 Haziran Salı akşamı Dernek lokalinde saat 19.30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler düzenlenecek “Gala gecesinde”ödül töreni ile ödüllerini alacak. Devlet ve Hükümet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği yetkilileri, Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri, Belediye başkanları, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim kurulu üyeleri, Futbol Kulüpler Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yetkilileri, Futbolcular Derneği yetkilileri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri katılacak. 2023-2024 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.Teknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü MemişNayTeknik Direktör Hasan BurgaçYardımcı Antrenör Ertaç TaşkıranKaleci Antrenör Ahmet ÇelikerTeknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü MemişNayTeknik Direktör Toygar DavulcuYardımcı Antrenör Oğuz KarayelYardımcı Antrenör Ümit BombozKaleci Antrenörü Özalp SarıcaoğluTeknik Direktör Evren BahtıkaraYardımcı Antrenör Adem ErtemYardımcı Antrenör Mete ÜnlücanKaleci Antrenörü Hüseyin MertolMaç ve Performans analisti Sabri DenizTeknik Direktör Nazım AktunçYardımcı Antrenör Mehmet KaragilYardımcı Antrenör Ahmet ErcenYardımcı Antrenör Kadir ŞenerKaleci Antrenör Hüseyin ŞerifaliTeknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü MemişNayTeknik Direktör Özgü BayraktarYardımcı Teknik Direktör Hakan AltınKaleci Antrenörü Ali DuvarcıTeknik Direktör Davut KansuYardımcı Antrenör Aras ÖvgünYardımcı Antrenör Emek KırılmazKaleci Antrenörü Mehmet ÜnalmışTeknik Direktör Mustafa PiroYardımcı Teknik Direktör Mehmet PiroYardımcı Antrenör Hüseyin YavuzKaleci Antrenör Erdinç ArabacıoğluTeknik Direktör Talat ŞentürkAntrenör Ali SamancıoğluAntrenör Hüseyin AdalAntrenör Sezer YücelAntrenör Aziz MahsucuTeknik Direktör Mehmet PiroAntrenör Hüseyin ÖzkuyucuTeknik Direktör Talat ŞentürkAntrenör Ali SamancıoğluAntrenör Aziz MahsucuTeknik Direktör Mehmet Emin ZaimAntrenör Murat ÇobanKaleci Antrenörü İsmail DurakTeknik Direktör Salih SakallıAntrenör Kadri AlagözTeknik Direktör Cenk ŞerenAntrenör Halil ArıkhanAntrenör Hasan SineliAntrenör Mine DayıAntrenör Şerif OganKarabıyıklıAntrenör Mine DayıAntrenör Şerif OganKarabıyıklıAntrenör Mine DayıAntrenör Gökhan GüvensoyTeknik Direktörler 14, A Lisans Antrenörler9, B Lisans Antrenörler 10, C Lisans Antrenörler 6, Kaleci Antrenörler 9Toplam 48 Teknik Adam Ödül Alacak.