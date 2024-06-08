Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörler“Gala gecesinde” buluşuyor. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.11 Haziran Salı akşamı Dernek lokalinde saat 19.30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler düzenlenecek “Gala gecesinde”ödül töreni ile ödüllerini alacak. Devlet ve Hükümet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği yetkilileri, Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri, Belediye başkanları, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim kurulu üyeleri, Futbol Kulüpler Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yetkilileri, Futbolcular Derneği yetkilileri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri katılacak. 2023-2024 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.
2023-2024 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.
BRT 60. YIL SÜPER KUPA
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü MemişNay
BRT 60. YIL SÜPER KUPA FİNALİST
Türk Ocağı
Teknik Direktör Hasan Burgaç
Yardımcı Antrenör Ertaç Taşkıran
Kaleci Antrenör Ahmet Çeliker
AKSA SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü MemişNay
2.Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu
Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel
Yardımcı Antrenör Ümit Bomboz
Kaleci Antrenörü Özalp Sarıcaoğlu
3.Tremeşeli H. Dumlupınar
Teknik Direktör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Adem Ertem
Yardımcı Antrenör Mete Ünlücan
Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol
Maç ve Performans analisti Sabri Deniz
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI
Şampiyon Göçmenköy
Teknik Direktör Nazım Aktunç
Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil
Yardımcı Antrenör Ahmet Ercen
Yardımcı Antrenör Kadir Şener
Kaleci Antrenör Hüseyin Şerifali
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI FİNALİST
Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü MemişNay
AKSA 1. LİG
Şampiyon MiracleDeğirmenlik
Teknik Direktör Özgü Bayraktar
Yardımcı Teknik Direktör Hakan Altın
Kaleci Antrenörü Ali Duvarcı
2. Esentepe
Teknik Direktör Davut Kansu
Yardımcı Antrenör Aras Övgün
Yardımcı Antrenör Emek Kırılmaz
Kaleci Antrenörü Mehmet Ünalmış
PLAY-OFF’TAN GELEN
Gönyeli
Teknik Direktör Mustafa Piro
Yardımcı Teknik Direktör Mehmet Piro
Yardımcı Antrenör Hüseyin Yavuz
Kaleci Antrenör Erdinç Arabacıoğlu
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Talat Şentürk
Antrenör Ali Samancıoğlu
2.Küçük Kaymaklı
Antrenör Hüseyin Adal
3.Doğan Türk Birliği
Antrenör Sezer Yücel
AKSA A2 1.LİG GENÇLER
Şampiyon Miracle Değirmenlik
Antrenör Aziz Mahsucu
2.Gönyeli
Teknik Direktör Mehmet Piro
3.Ünimar Maraş
Antrenör Hüseyin Özkuyucu
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Talat Şentürk
Antrenör Ali Samancıoğlu
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST
Miracle Değirmenlik
Antrenör Aziz Mahsucu
ASBUZU U16 LİGİ
Şampiyon Tremeşeli H. Dumlupınar
Teknik Direktör Mehmet Emin Zaim
Antrenör Murat Çoban
Kaleci Antrenörü İsmail Durak
ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST
Küçük Kaymaklı
Teknik Direktör Salih Sakallı
Antrenör Kadri Alagöz
DİGİTÜRK KIBRIS BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon NorthernlandDipkarpaz
Teknik Direktör Cenk Şeren
BEYAZ GRUP
Şampiyon Kozanköy
Antrenör Halil Arıkhan
PLAY-OFF ŞAMPİYONU
Vadili
Antrenör Hasan Sineli
KADINLAR SÜPER KUPA
Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST
Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif OganKarabıyıklı
KIBRIS KUPASI
Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
KIBRIS KUPASI FİNALİST
Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif OganKarabıyıklı
PUMA KADINLAR LİGİ
Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
PUMA KADINLAR LİGİ FİNALİST
Doğan Türk Birliği
Antrenör Gökhan Güvensoy
Teknik Direktörler 14, A Lisans Antrenörler9, B Lisans Antrenörler 10, C Lisans Antrenörler 6, Kaleci Antrenörler 9Toplam 48 Teknik Adam Ödül Alacak.
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