İlkokullarda karneler ve tamamlama belgeleri yarın dağıtılıyor

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda karneler ve tamamlama belgeleri yarın dağıtılacak.

Okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı ise 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 127 okulda, yaklaşık 25 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor.

KKTC genelinde ilköğretime bağlı kamu ve özel okullarda yaklaşık 3 bin 400 öğretmen görev yapıyor.

