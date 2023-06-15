Haspolat bölgesinde yarın 4 saat elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da bazı bölgelere yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00-13.00 saatleri arasında; U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat'a elektrik verilemeyecek.
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