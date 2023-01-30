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Haspolat İlkokulu’nda okuma bayramı düzenlendi

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Haspolat İlkokulu’nda okuma bayramı düzenlendi
Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğü Haspolat İlkokulu’nda ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Haspolat İlkokulu birinci sınıf öğrencileri okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma’nın açılış konuşmasıyla başlayan okuma bayramı etkinliğinde, Gizem Ervandar ve Gülcan Hasöz Güney’in öğretmenliklerini yaptığı Haspolat İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine rozet ve kurdeleleri takıldı.

Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdiği okuma bayramında, veliler çocuklarıyla gururlanıp büyük mutluluk yaşadılar. Haspolat İlkokulu okuma bayramı hediye dağıtımı ve pasta ikramı ile son buldu.
 
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