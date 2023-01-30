BEKİR KARA TOPLU OYUNLAR -3 - KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINI

BEKİR KARA13 Temmuz 1945 tarihinde, eski adı Fasulla olan, Baf kazasının Bağrıkara (Fasula) köyünde doğdu. Rum saldırılar sonucu, 1958 yılında ailece göç edip yerleştikleri Yalova(Piskobu) köyünde ikamet ettikleri sırada; orta ve lise tahsilini Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladı.​1971 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. 1971-73 ders yıllarında Kanlıköy ve Ortaköy’de ilkokul öğretmenliği yaptı. 1973-1974’te Piskobu’daki İngiliz üslerinde çalıştı.​1974 Barış Harekâtı’ndan sonra bu görevinden ayrılarak ailesi ile birlikte Güzelyurt’a yerleştirildi ve burada Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 1976 yılından sonra öğretmenlik görevine atandı ve bir çok okulda çalıştı. 1996 yılında Güzelyurt’taki Şehit Turgut Ortaokulu’nda Müdür Muavinliği görevindeyken, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.​1997 yılından 2001 arasında ,özel bir radyo TV.’de Genel Müdür olarak görev yaptı.​Bekir Kara’nın, tiyatro yazma dalında birçok ödülü var.​Müzik çalışmaları da yapan Bekir Kara, bugüne dek otuzun üstünde “türkü” bestelemiştir. Bunlardan dördünün 1990 yılından beri TRT repertuarına kabul edilmiş, tv ve radyolarda çalınıp söylenmektedir.YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:l-Toplu Oyunlar (l)(Tiyatro-1994)2-Sırlar Ölümsüzdür(Öyküler-1996)3-Bellekteki İzler (1)(Roman-1998)4-Çalkantı(Öyküler-1999)5-Kavuni(Roman-2001)6-Bellekteki İzler (2)(Roman-2002)7-Aşklar-Acılar-Çocuklar ve Torunlar,Roman, 20068-Aşka Dair, Öykü,9-Toplu Oyunlar 2,Tiyatro,10-Unutma, Bellekteki İzler,Roman,2011.11-Katırcılar,Roman,2014.BÜYÜK YAZAR BEKİR KARAKıbrıs Türk Edebiyatının önemli yazarlarından değerli hocamız Bekir Kara’yı 22 Nisan 2022 tarihinde sonsuzluğa uğurladık. Bekir Kara, eserlerinde, Kıbrıslının yaşamına,kültürüne, sıkıntılarına,geçmişine bir toplumbilimci gözüyle bakmıştır.Dili,akıcı ve durudur.Hocamız yarattığı üslubuyla birçok genç romancıya da ilham kaynağı olmuştur.1970’li yıllarda, tiyatro alanında kendini gösteren Hocamız o dönemde birçok eser yazmıştır. 1972 yıllında “Gençlik, Spor, Köy ve Halk Eğitimi Dairesi”, “Üç Konuda Üç Yarışma” adlı bir yarışma düzenlemiş ve Bekir Kara Radyofonik Skeç dalında “Üzgü” oyunu ile mansiyon almıştır. O yıllarda başlayan tiyatro aşkı hiç bitmemiştir. 1974’de yaşanan savaş sonucu ateşkesten sonra birçok Kıbrıslı Türk gibi, Güney’den Kuzey’e göç edip Omorfo’ya (Güzelyurt) yerleşmişti. Bekir Kara insanları; toplumunu kucaklayan bir yazardı. Gençleri tiyatro ve müzik etkinlikleri etrafında toplayarak, onların göç travmalarını atlatmalarına yardımcı olmaya çalışmıştır.Hoca, 1974 öncesi eğitimci, komutan, futbolcu ve antrenör olarak çok faal bir insandı. 1974 sonrası yaşanan büyük göçten sonra tiyatro eserlerinin yanında, yaşanan olaylarıele aldığı “Bellekteki İzler 1-2” isimli romanlarını yazmış ve bu alandaki usta yazarlığını bizlere göstermiştir.1994 yılında yayımladığı “Toplu Oyunlar” eserlerinin ardından, 2009 yılında Birliğimiz yayınlarından Toplu Oyunları -2- isimli eseri okuyucusuyla buluştu. Elinizde tuttuğunuz Toplu Oyunları -3- isimli eseriyle bir oyunlar külliyatı oluşmuş oluyor. Bu üç kitap Hoca’nın tiyatroyu sevdiğini ve severek ürettiğini gösterir.Tiyatro yazarı,yönetmen, romancı,öykücü,besteci vb. birçok becerisiyle topluma örnek olan, katkı sağlayan; öğretmen,yazar, eğitimci kişilikleriyle de bunları destekleyen, büyük bir insan... Aynı derecede de mütevazi…1990 yıllarda başlayan dostluğumuz,o yaşama gözlerini yumana dek devam etti. İlk olarak Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nde başlayan bu dostluk, yıllarca samimi bir şekilde devam etti. Ondan eserleri aracılığıyla çok şeyler öğrendik. Bu eserlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kıbrıs Türk Edebiyatı dersinde daha da pekiştirdik. Gençler ve toplum onun eserlerinden çok şeyler öğrendiler ve öğrenmektedirler.Onunla ilgili bizlerin ve başkalarının yaptırdığı lisans ve yüksek lisans tezleri onun yazarlığının derinliklerine inmemizi ve onu daha iyi tanımamızı sağladı. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz Bekir Kara sempozyumunda sunulan bildiriler ve konuşmalar, Hoca’nın entelektüel tarafını bizlere tekrardan gösterdi.2018 yılında Ali Nesim Edebiyat Ödüllerinde “Roman” ödülünü verdiğimiz Bekir Kara, eserleri ve kişiliğiyle hem kalbimizde hem de zihnimizde sonsuza dek yaşayacaktır.Prof.Dr.Şevket ÖznurKıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı