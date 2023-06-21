Haspolat İlkokulu’nda, Mezuniyet ve Müsamere Gecesi düzenlendi

Haspolat İlkokulu Mezuniyet ve Müsamere Gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşirken, coşkulu anların yaşandığı gecede öğrenci tamamlama belgelerinin dağıtımı sırasında duygusal anlar da yaşandı

Haspolat İlkokulu’nda 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı dolu dolu geçerken, okulda eğlenceli ve eğitici etkinlikler de düzenlendi.Haspolat İlkokulu’nda yapılan son etkinlik ise Mezuniyet ve Müsamere Gecesi düzenlendi. Anasınıf öğrencilerinin hazırladıkları eserlerin sergilendiği sergi ile tüm okul öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışı ve sergi odalarının gezilmesiyle başlanan Mezuniyet ve Müsamere Gecesi’ne yoğun bir katılım da oldu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılarak konuşma yaptığı gecede, 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı boyunca Haspolat İlkokulu'na katkılarda bulunan Hüseyin – Gülen Tüfekçi çiftine, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar'a, Arnet Ltd. Direktörü Aydın Ahmet Raşit'e, UKÜ RPD Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler'e, YDÜ Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan'a, PGC Catering Direktörü Enes Teke'ye ve Bayur İşletmeleri Direktörü Kemal Bayur' a teşekkür plâketi takdim edildi.Tüm sınıfların gösterileriyle renklenen gecede öğrencilerin yıl boyunca okulda geçirdikleri anlar slayt gösterisi ile izleyenlere yansıtılırken, yapılan bayrak devir teslim töreniyle, mezun olan 5. Sınıflar, 4. Sınıflara bayrağı teslim ettiler.Haspolatlılar’ın büyük ilgi gösterdikleri gecede coşkulu anlar yaşanırken, öğrenci tamamlama belgelerinin dağıtımı sırasında duygusal anlar da yaşandı. Haspolat İlkokulu Mezuniyet ve Müsamere Gecesi, keplerin havaya fırlatılması ile son buldu.