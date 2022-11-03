banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
11 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
22 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
21 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
24 0
banner878

Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Gününü dışarıda geçirdi

banner476

banner825
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Gününü dışarıda geçirdi
Haspolat İlkokulu, 3 Kasım Okul Dışarıda Gününü, okul dışında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlarken, eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdi.

Okul Dışarıda Günü, hem açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak hem de çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan küresel bir kampanyadır. Okul Dışarıda Günü’nde dünyanın dört bir yanından binlerce okul, sınıflarını açık havaya taşır ve derslerini oyun yoluyla işler.

Haspolat İlkokulu da 3 Kasım Okul Dışarıda Gününde okul müdürü Hatice Kuluma eşliğinde Haspolat’ta bulunan Bayur Tarım Ürünlerini ziyaret etti. Bayur Tarım Ürünleri direktörü Kemal Bayur, burada yapılan tarım ve üretim faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Bayur Tarım Ürünleri gezisi sonrasında tüm okul öğrencilerine süt ikramında bulunuldu. Öğrenciler açısından oldukça yararlı olan etkinlik sonrasında ise Haspolat İlkokulu kafilesi, Taşkent’e gitti.

Taşkent’te, Taşkent Doğa Parkına giden Haspolat İlkokulu kafilesi burada da eğitici bilgilendirmelerden sonra Taşkent Piknik Alanında piknik yaparak, Okul Dışarıda Gününü dışarıda, güzel ve eğitici bir şekilde tamamladı.
 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.