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Trabzonspor Konferans Ligi'nde

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, grubu 3'üncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

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Trabzonspor Konferans Ligi'nde
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, grupta 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Bakasetas'ın golüyle öne geçen Trabzonspor skoru korudu ve üç puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Trabzonspor grupta puanını 9 yaparak üçüncü sırada yer aldı ve Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Grubun diğer maçında Monaco Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve grubu 10 puan ile tamamlayarak lider çıktı. Aynı puandaki Ferencvaros ise 10 puan ile tamamladığı grubu averaj ile ikinci sırada son 32'ye kaldı. 
Grupta 6 puan toplayan Kızılyıldız son sırada yer aldı.
 
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