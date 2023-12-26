Haspolat İlkokulu gözlem gezisi gerçekleştirdi

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü Haspolat İlkokulu’nda gerçekleştirilen sosyal aktivitelerle de öğrenciler de farkındalık yaratılıyor.Gezi gözleme de büyük önem verilen Haspolat İlkokulu’nda, 3. Sınıf öğrencileri Yeni Ercan Havalimanını ve Meriç Süt Ürünleri Fabrikasını ziyaret ettiler.Gözlem amacıyla düzenlenen gezide öğrencileri önce Yeni Ercan Havalimanı İtfaiye Şubesini ziyaret ettiler. Öğrenciler burada itfaiyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alırlarken, öğrendikleri bilgileri uygulama şansı da elde ettiler.Yeni Ercan Havalimanı İtfaiye Şubesi ziyareti sonrasında ise Meriç Süt Ürünleri Fabrikasına giden Haspolat İlkokulu öğrencileri hellimin ve kaşar peynirinin nasıl üretildiğini yerinde gördüler. Meriç Süt Ürünleri Fabrikasında öğrencilere hellim ve kaşar peyniri hediye edildi.Haspolat İlkokulu’ndan yapılan gözlem gezisi sonrasında yapılan açıklamada “Bizleri gayet güzel ağırlayan Yeni Ercan Havalimanına ve Meriç Süt Ürünlerine teşekkür ederiz. Öğrencilerimize hediye ettikleri hellimler ve kaşar peynirler için Meriç Süt Ürünlerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Gözlem gezisi sayesinde öğrencilerimiz, yerinde, yaparak – yaşayarak, edindikleri bilgileri pekiştirdiler.” ifadeleri kullanıldı.