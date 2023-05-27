Haspolat İlkokulu, Batı bölgesini gezdi

Haspolat İlkokulu eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra gezi gözlem gezilere de büyük önem verirken, geçtiğimiz günlerde Batı bölgesine bir gezi etkinliği düzenledi.Haspolat İlkokulu kafilesi, okul müdürü Hatice Kuluma eşliğinde Batı bölgesini gezerken, Güzelyurt bölgesindeki narenciye bahçelerini gözlemleme şansı elde etti. Cengiz Topel Anıtını ziyaret eden Haspolat İlkokulu kafilesi, bölgede bulunan CMC Maden Atıklarının çevreye verdiği zararı da yerinde gördü.Yeşilırmak bölgesine giden Haspolat İlkokulu kafilesi, Vuni Sarayı’nı ve muhteşem manzarasını ilgiyle gözlemlerken, ilk yerleşim yeri olarak bilinen Petra du Limnidi’yi de (Limnidi Kayası) görme fırsatı yakaladı.Yeşilırmak’ta piknik yapan Haspolat İlkokulu kafilesi, Karafistan Çilek Bahçesinden çilek de topladı. Etkinlikler sırasında eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, gezi gözlemin keyfini çıkardılar. Öğrenciler özellikle lezzetli çileklerin tadına da bakarak güzel, eğlenceli ve eğitici bir günü geride bıraktılar.