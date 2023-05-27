Veleddin Taşkent adaylıktan çekildi

AKSA 1. Lig ekiplerinden Binatlı'nın gerçekleşecek seçimli Genel Kurulu için daha önceden adaylık başvurusu yapan Veleddin Taşkent adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Taşkent adaylıktan çekildiğiyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Tüm Dostlarıma Merhaba.. Nasıl ki Binatlı Spor Kulübüne ekibimle birlikte Başkan Adaylığımı açıkladım,ayni şekilde Binatlı Spor Kulübü Başkan Adaylığımdan’da ekibimle birlikte ÇEKİLDİĞİMİ siz dostlarıma bildirmek isterim.. Bu yola Camiamız için,kulübümüz için belki de çok güzel şeyler başaracağımızı inandığımız ekibimiz ile birlikte yola çıkmıştık fakan son günlerde yaşanan bazı olumsuz gelişmeler neticesinde üzülerek görüyorum ki bu hayatta hiçkimseyi üzmeye,kırmaya veya tartışmaya değmez.. Maalesef gördük ki bir noktada buluşamayacak olan dengelerin kutuplaşmaları ve öfkeler Genel Kurul yaklaştıkça artmaya başladı ve kimsenin üzülüp birbirini kırmaması adına ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİMİ tekrardan beyan ederim.. Lütfen Ama Lütfen Kulübümüze sahip çıkalım.. Bu büyük Camiayı hak ettiği yerlere taşımalı çünkü hak ediyorlar.. Adaylık başvurusuna daha 1 gün var ve aday olmak isteyen lütfen gecikmesin başvurusunu yapsın.. Şimdiden Başkanlık Görevine gelecek olan kişi veya kişilere başarılar diler.. Binatlı Spor Kulübünde Aktif yöneticilik hayatıma son verdiğimi fakat elimden gelen yardımlarımı kulübüm adına esirgemeyeceğimi bildiririm. Bizleri bu süreçte destekleyen herkese çok teşekkür ederim ..Saygılarımla..Veleddin Taşkent"