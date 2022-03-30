Tarihte Yaşanmış Belki De İlk Kez Duyacağınız İlginç Olaylar...

1.
Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.
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1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu.
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Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.
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Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur.
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Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir.
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2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu.
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Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.
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Saddam Hüseyin'e Detroit kentinin altın anahtarı verilmişti.
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5. yüzyılda Avrupalılar hastalıklarını iyileştireceklerine inandıkları için ceset yerlerdi.
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M.S. 755 yılında Çin'de çıkan Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun 6'da biridir.
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Eski Mısır'da sinekler Firavun'u rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı.
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Deli Petro" olarak bilinen 1. Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır.
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Orta Çağ'da ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı.
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1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.
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Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir.
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Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B- alabilmiştir.
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Buzul çağında Britanya adalarında yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı.
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Orta Çağ'da hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi.
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1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı.
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Moğollar oklarının ucunu ateşe vermek için öldürdükleri düşmanlarının vücut yağlarını kullanırlardı.
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Eski mısırda bir hükümdar öldüğünde, tüm yardımcıları ve hayvanları onunla birlikte canlı canlı gömülürdü.
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En son süvari birliği 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılmıştır. Alman piyade birliğine saldıran Moğol süvarilerinden 2000 kişi öldürülmüş, buna karşın hiç Alman askeri ölmemiştir.
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Büyük İskender tüm askerlerinden ailelerine mektuplar yazmasını ister ve ardından ailelerine güzel şeyler yazmamış olan askerlerini idam ettirirdi.