Yeni Aldığımız Kıyafetleri Giymeden Önce Neden Yıkamalıyız?

Yeni kıyafetlerini yıkamadan giyenler buraya! Bu kıyafetleri giymeden önce neden yıkamanız gerektiğini yazdık...

Konu yeni kıyafetler olduğunda pek çoğumuz heyecanlanıp bir an önce giymek istiyoruz. Kimilerimiz önce yıkamayı tercih etse de kimilerimiz de yıkamadan giymekte bir sorun görmüyor. Mağazadan satın aldığımız kıyafetler aslında oldukça temiz görünse de pek çok toksin barındırabiliyor. Yeni aldığı kıyafetleri yıkamadan giyenler buraya! Sizler için yeni kıyafetler yıkanır mı araştırdık. İşte uzmanların bu konu hakkındaki görüşleri…

Büyük üretimlerin yapıldığı yerlerde genellikle zararlı kimyasallar kullanılır

Yeni kıyafetler temiz görünse de cildinize sızabilecek pek çok toksin barındırabilir. Hepimizin de bildiği gibi üretim fabrikaları ticaretin yoğun olduğu sanayi bölgelerinde kuruluyor. Bu alanların birçoğunun havası oldukça kirli. Tüm bu toz ve kir kıyafetlere tutunarak bizlere ulaşıyor.







Tehlikeler bununla da sınırlı değil!

Birçok parlak renkli boya kurşun maddesi içeriyor. Kırışmayan giysilerde kullanılan formaldehit ise kansere neden olabiliyor. Özellikle polyester ürünler konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor. Zira sentetik maddeler içeren bu kıyafetler cildinizi hiç beklemediğiniz şekilde etkileyebilir.

Cilt döküntüleri yaşayabilirsiniz

Kıyafetlerde bulunan bu kimyasallar, genellikle suyla birlikte çıkıyor. Yeni kıyafetleri yıkamadan terlediğimizde terimiz benzer bir görev görerek kimyasalların çözünmesine neden oluyor. Bu durum dermatit gibi cilt problemlerine davetiye çıkarıyor.







Hiperpigmentasyon da bir diğer ihtimal

Kimi zaman bu kimyasallar hiperpigmentasyona da yol açabiliyor. Özellikle koltuk altında, kasık bölgesinde, meme altında ve bel hizasında kendini gösteriyor. Bu bölgelerde deri sıkıştığı için kimyasallar çok daha fazla zarar verebiliyor. Bu da kararma olarak bildiğimiz hiperpigmentasyona neden oluyor. Tabii tüm bunlar zaman içinde ortaya çıkıyor. Zira cildimiz her defasında biraz daha hassaslaşıyor.

Yeni kıyafetleri nasıl yıkamalıyız?

Giysileri ters çevirin ve soğuk suda yıkayın. Ardından kurutma makinesinde düşük ayarda kurutun. Bu şekilde kıyafetlerin rengini sabitleyebilir, toz ve toksinlerden arındırabilirsiniz. Daha hassas parçalar içinse elde yıkama yöntemini tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta hassas kıyafetlere uygun bir deterjan kullanmak ve sıcak sudan kaçınmak.





