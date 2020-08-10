Ne işe yaradıklarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Günlük hayatta karşımıza çıkan bu şeylerin amaçlarının ne olduğunu biliyor muydunuz?

Bozuk paraların kenarlarındaki çıkıntılar 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. O zamanlarda insanlar, paraların kenarlarını kazıp fazladan para üretiyorlardı. Bunu önlemek için kenarları çıkıntılı paralar üretilmiş ve bu paralar üzerinden oynama yapılıp yapılmadığı daha net anlaşılmıştır.Bu yöntemi uygulayan artık kimse olmasa da günümüzde de paralar böyle üretiliyor.

Araçlardaki frit bandı, ön cam kenarları boyunca uzanan siyah, noktalı bir banttır. Esas olarak fırında pişirilmiş seramik bir boyadır ve çeşitli işlevleri vardır. Öncelikle camı yerinde tutan üretan macununu, ultraviyole ışınlarından korur. İkincisi, camın kenarları boyunca toplanan kiri gizler. Noktalar gelecek olursak; onlar da siyah frit bandından şeffaf cama görsel olarak hoş bir geçiş sağlarlar. Ayrıca, ön cam üretiminde daha eşit sıcaklık dağılımı oluştururlar.

Defterlerdeki bu paragraf çizgisi ilk olarak öğretmenler için tasarlanmadı. Geçmişteki bir sürü kitap, kağıt yemeyi seven farelerin kurbanı oldu. Kemirgenlerin kâğıtla birlikte bilgi parçalarını yememeleri için, insanlar zarar görme ihtimalinin en fazla olduğu kenarlarda boş alan bırakmaya başladılar.

Yarım kemerler pek çok kabanın ve ceketin arkasında vardır. Bu kemerler yüzyıllar önce ilk olarak askeri kıyafetlerde kullanıldı. O zamanlar, büyük paltolar çok genişti ve geceleri, yarım kemerlerin kayışı çıkarılıp büyük battaniye olarak kullanılabiliyordu. Zaman değişti ancak yarım kemerler baki kaldı.

Donutların üzerindeki deliğin neden olduğunu hiç düşündünüz mü? 100 yıllık bu yiyecek ilk yapıldığı zamanlarda, kekin orta kısmının pişimi zor olduğu için delik açılması ile ortaya çıkmış.

Güneş gözlükleri ilk olarak kutuplarda yaşayan insanlar tarafından, kar fırtınalarında gözü korumak için üretilmiştir. Daha sonra 12. yüzyılda, Çin'de insanlar duygularını gizlemek için kullanmaya başlamıştır.

İlk golf toplarında günümüzdeki gibi üzerinde oyuklar yoktu, hatta pürüzsüzdü. Zaman geçtikçe, golf oyuncuları deneme yanılma ile en iyi özelliklere sahip topların eski, kabarık ve kırık olduğunu fark ettiler. Böylece yıllarca eski topları kullandılar. Üreticiler bu eğilimi fark ettiler ve yapay olarak yaşlandırılmış, üzerinde oyuklar bulunan toplar üretmeye başladılar.

Kilitleriniz paslandığında veya yıprandığında hiç üzülmeyin! Kilidin altındaki delikler, kilidin içine motor yağı dökmek için yapılmıştır. Bu basit işlemden sonra herhangi bir zorluk çekmeden kilidi açabilirsiniz.

Kulaklık jakları üzerindeki şeritler dekorasyon amaçlı değil! Her şeritten iki kulaklığa giden teller var ve eğer şeritler olmasaydı sadece kulaklıkların birinden gelen sesleri duyuyor olurduk.

Tırnakla deri arasındaki tırnak etlerini birçok kişi manikür yaparken alıyor. Cildinin bu küçük parçası aslında tırnakları enfeksiyona karşı korumak için orada. Burayı çıkardığınız zaman açılan yaradan mantar veya enfeksiyon kapma olasılığınız artıyor.

Maket bıçağının arka kapağının ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bıçağınız köreldiğinde bu kapağı açın ve bıçağı kırın. Daha sonra keskin bıçağı öne getirmek için sürgüyü kullanın.

R sembolü kısaca, bulunduğu markanın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlı olduğunu gösteriyor. Yani 'R' harfi, marka ürünlerinin ve markanın tescillendiğin gösteriyor. Bu işaret, aynı zamanda markayı ve ürünleri ihlal etmeye çalışan herkesi dava etme hakkını da veriyor.