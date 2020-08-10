Demirhan sonunu getiremedi

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta, Sadık Cemil Stadında oynanan haftanın en önemli maçında Demirhan ile Pınarbaşı karşılaştı.

Berk Bağrıkara’nın yönettiği maçtan çıkan skor her 2 takımın da ikişer puan kaybına neden olurken, lider Haspolat ile puan farkları da 5’e çıkmış oldu.

Demirhan, son 3 dakikasına 2-0 önde girdiği maçta galibiyeti koruyamayarak 2-2 beraberliğe razı oldu.

İlk devresi golsüz beraberlikle tamamlanan maçta Ziya ve Abdullah’ın golleriyle Demirhan, 2-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Pınarbaşı, 87’de Osman ve uzatma dakikalarında Oğuzhan’ın penaltı golleriyle skoru 2-2 yaptı.



