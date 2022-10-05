Dünyanın en ünlü seri katillerinin ortak noktası burçları çıktı: İşte o 4 burç…

Bir TikTok kullanıcısının dünyanın en ünlü seri katilleri ile ilgili çektiği video gündem oldu. Los Angeles'ta yaşayan 38 yaşındaki Lauren Elaine Skirvin, en tanınan seri katillerin ortak noktasının burçlar olduğunu ortaya çıkardı, 4 burca dikkat çekti.

Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy ve daha birçoğu… Bu isimler dünyanın en ünlü seri katilleri olarak tanınırken, işledikleri korkunç cinayetler yıllardır konuşuluyor. Birçoğunun hikayesi kitaplara, filmlere hatta dizilere konu olurken, bir TikTok kullanıcısı en tanınan seri katillerin burçlarını analiz etti. Bu sırada ise şoke edici bir gerçekle karşılaştı. Dünyanın en ünlü seri katillerinin ortak olduğu nokta burçlarıydı… Tüm seri katillerin dört burçta toplanması hem TikTok kullanıcısını hem de tüm dünyayı şaşırttı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ‘astrolojiye inanmak için bir neden’ başlıklarıyla uluslararası basına da konu oldu.

Los Angeles’ta yaşayan 38 yaşındaki Lauren Elaine Skirvin, dünyanın en ünlü seri katillerinin bir listesini çıkardı ve yanlarına burçlarını yazdı. Skirvin, o anda katillerin hepsinin dört burçta toplandığını gördü.

İŞTE O DÖRT BURÇ

Bu burçlar; Başak, İkizler, Balık ve Yay olarak açıklandı.

Skirvin, her elementten bir burcun listede yer aldığını görünce ikinci bir şaşkınlık yaşadı. Ateş burçları için Yay, hava burçları için İkizler, su burçları için Balık ve topraktan Başak listedeydi.

Skirvin, seri katiller listesinde en sık karşılaştığı burcun ise Başak olduğunu belirtti.

TikTok yayıncısı, “Ed Gein, Albert DeSalvo gibi isimler Başak burcuydu. Başak, ayrıntılara gösterilen titizlikle ilişkilendirilen bir burçtur. Bu isimler de suç mahallerini tertemiz bırakmalarıyla tanınıyordu.” dedi.

JEFFREY DAHMER DA İKİZLER

Listede ikinci sırada İkizler burcu yer alırken, onu Balık takip etti.

Jeffrey Dahmer

Son dönemde Netflix’te izlenme rekorları kıran diziyle yeniden gündeme gelen Jeffrey Dahmer ‘in İkizler burcu olduğunu açıkladı. David Berkowitz’in de İkizler burcu olduğunu söyledi.

Skirvin’in listesinde üçüncü sırada ise Balık burcu vardı. Skirvin, Wayne Gacy ve Richard ‘The Night Stalker’ Ramirez’in de Balık burcu olduğunu söyledi.

AKREP BURÇLARI LİSTEDE YOK

Listesinde en az sayıda olan burç ise Yay oldu. Ancak dünyanın en ünlü seri katillerinden Ted Bundy ve Ed Kemper’in Yay burcu olması dikkat çekti. Skirvin, Yayların ‘kaotik ve dürtüsel’ olarak bilindiğini açıkladı.

Ted Bundy

Ünlü TikTok yayıncısının bir başka şaşırdığı konu ise Akrep burçlarıydı. Skirvin, ‘Bu listeyle ilgili en şaşırtıcı şey, Akrep’in listede olmamasıdır’ dedi.

7 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Skirvin’in videosu sosyal medyada kısa sürede 7 milyon kişi tarafından izlendi. Başak, İkizler, Balık ve Yay’ın hepsinin değişken burçlar olduğuna dikkat çekildi. Bir kullanıcı, ‘Değişken bir burçsanız, uyarlanabilir bir bukalemun olarak kabul edilirsiniz, bu da birçok şekle dönüşebileceğiniz ve farklı kişiliklere bürünebileceğiniz anlamına gelir” diye yazdı.