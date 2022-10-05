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İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın açılışı yapılacak

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İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın açılışı yapılacak
İskele Boğaz Parkı’nın adı İskele Belediyesi Meclisinin oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı olarak değiştirildi ve içine Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıtı yapıldı.
İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, sanatçı Serhat Selışık tarafından yapılan anıt ve parkın yeni ismi ile açılışı 7 Ekim Cuma günü saat 10.30'da yapılacak.
 
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