İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın açılışı yapılacak

İskele Boğaz Parkı’nın adı İskele Belediyesi Meclisinin oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı olarak değiştirildi ve içine Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıtı yapıldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, sanatçı Serhat Selışık tarafından yapılan anıt ve parkın yeni ismi ile açılışı 7 Ekim Cuma günü saat 10.30'da yapılacak.

