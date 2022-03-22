Çöpe Atmak Yerine Tekrar Kullanabileceğiniz 7 Şey

Geri dönüştürerek tekrar kullanabileceğiniz şeyleri sizin için bir araya getirdik.

Her yıl dünyada 2.01 milyar ton çöp üretiliyor. Bu çöplerin %33’ü çevre açısından güvenli bir şekilde yönetilmiyor. Öyle ki çöplerdeki plastiklerin %91’i hiç geri dönüşüme girmiyor. Çünkü insanlar, çöpe atma eğiliminde olduğumuz şeylerin gizli kullanımlarını bilmiyor. Neyse ki günlük hayatımızda çıkardığımız çöplere tekrar hayat verebiliriz. Hatta bazılarını gezegenimizin nefes alması için kullanabiliriz. O halde listemize başlayalım!

1. Muz kabuğu

Muz kabuklarını bitkiler için gübre olarak kullanabilirsiniz. Kabuk, vitamin açısından zengindir ve aynı zamanda çevre dostudur. Muz kabuklarını kurutup toz haline getirebilir ya da suda bekleterek vitamin ve minerallerin suya geçmesini sağlayabilirsiniz. Unutmadan söyleyelim muz kabuğu sadece bitkilere değil cildinize de fayda sağlar. Sivilce izleriniz varsa, kabuğun iç kısmını cildinizde gezdirmeniz yeterli. Muz kabuklarının iyileştirici özellikleri, cildinizdeki iltihaplanmayı da rahatlatacaktır.

2. Çay poşeti

Çay poşeti göz altındaki koyu halkaları azaltma yeteneğiyle ünlü olsa da bundan başka bazı kullanımları da var. Banyo yaparken küvete bir çay poşeti bırakın. Papatya, yasemin ve lavanta çayları cilt için harika sonuçlar doğurur. Bu çay poşetleri ayrıca soğan kokusunu da giderebilir. Sadece kullanılmış ve kurumuş bir çay poşetini elinizde ovalamanız yeterli!

3. Boş tuvalet kağıdı ruloları

Tuvalet kağıdı rulolarını geri dönüştürmenin birçok yolu vardır. Onlardan biri de bu ruloların organizatör olarak kullanılmasıdır. Görseldeki örnekte olduğu gibi bu ruloları çöpe atmak yerine yaşam alanlarınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz.

4. Eski gazeteler

Cam temizliği söz konusu olduğunda hepimizin aklına eski gazeteler gelir. Gazete kağıtları, pencereleri kurularken leke ve iz bırakmaz. Öte yandan gazeteleri plastik altlıklar yerine de kullanabilirsiniz. Örneğin ayakkabılığınızı temiz tutmak için raflara plastikten yapılmış poşetler seriyorsanız bunun yerine gazeteleri kullanabilirsiniz.

5. Hap/vitamin kutuları

Bu küçük şişelerle işiniz bittiğinde onları çöpe atmayın! Kutuların içinde kablolu kulaklıklarınızı saklayabilirsiniz. Böylece kabloların birbirine karışmasını önleyebilirsiniz. Ek olarak anahtarlarınızı çantanızda sürekli kaybediyorsanız, bu minik kutuların içine anahtarlarınızı da koyabilirsiniz.

6. Yumurta kutuları

Yumurta kutuları, tohumları filizlendirmek için kap olarak kullanılabilir. Bunu yaparken her kabın içinde drenaj oluşturmayı unutmayın. Bu kutuları düğme, kurdele ve iğne gibi küçük eşyaları tek bir yerde depolamak için de kullanabilirsiniz.

7. Yumurta kabukları

Yumurta kabuklarıyla birden çok şey yapabilirsiniz. Bahçenizde salyangoz ya da sümüklü böcekler varsa ve uzaklaştırmak istiyorsanız ufaladığınız yumurta kabuklarını serpebilirsiniz. Bunun dışında ezilmiş yumurta kabukları doğal ve toksik olmayan aşındırıcı görevi görebilir.