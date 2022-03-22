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Ozan Gürkanlar, Kaymaklı Kulübü’nden gözyaşlarıyla uğurlandı

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Ozan Gürkanlar, Kaymaklı Kulübü’nden gözyaşlarıyla uğurlandı
Lefkoşa ve K.Kaymaklı camiasının sevilen siması olan ve dün hayatını kaybeden Ozan Gürkanlar bugün sabah Kaymaklı Kulübü’nde düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Kaymaklı Kulübü’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, K.Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ve kalabalık taraftar grubu katılarak Gürkanlar’ı son yolculuğuna uğurladı.
Kulüpte yapılan törende Ozan Gürkanlar’ın vefatının derin bir üzüntüye neden olduğu dile getirilerek “Tribünler seni asla unutmayacak” mesajı verildi.
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