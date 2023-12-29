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Yükseliş seriyi eşitledi

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Yükseliş seriyi eşitledi
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U18 Erkekler Hentbol Liginde yarı final heyecanı devam etti. Yarı final serisi ikinci maçında UKÜ ile Yükseliş, Atatürk Spor Salonunda karşılaştılar. Yükseliş, Hasan Yılmaz’ın yıldızlaştığı maçta UKÜ’yü 6 sayı farkla mağlup etti. Maçı Yükseliş 40 – 34 kazanırken, yarı final serisinde durumu 1 – 1 yaptı. UKÜ – Yükseliş eşleşmesinde finale yükselecek olan takım yarı final serisi 3. Maçı sonunda belli olacak.
 
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