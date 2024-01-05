Yükseliş şampiyonluk kapısını araladı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı Hentbol U18 Erkekler Liginde final heyecanı başladı.
Yükseliş ile YDÜ arasındaki Tolga Kınacı Hentbol U18 Erkekler Ligi final serisinde 1. Maçı geçtiğimiz Perşembe akşamı oynandı.
Atatürk Spor Salonu’ndaki final serisi 1. maçını Yükseliş kazandı. Yükseliş’ten Hisamettin Alaçam’ın yıldızlaştığı maçın skoru 21 – 34 oldu.
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