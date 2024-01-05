BTM 1’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 30 Aralık 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Oğuzhan Demir (Karaoğlanoğlu SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Devrim Erdoğan (Northernland Dipkarpaz TSK)

BTM KURULU KARARLARI

30/12/2023 tarihinde Tatlısu Raif Rauf Stadı’nda oynanan 19951 no’lu Northernland Dipkarpaz ile Zella Estate Yenierenköy müsabakasının 84. dakikasında hakeme küfür ve şişe fırlatma gerekçesiyle oyundan ihraç edilen 4459 lisans no’lu Nihat Selengin müsabaka sonrasında da hakeme saldırıp formasından sert bir şekilde çekiştirmesi gerekçesiyle, DT 41/1 (b) ve 44/1 (b) uyarınca 60 (Altmış) gün hak mahrumiyetine oy birliği ile karar verilmiştir.

30/12/2023 tarihinde Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda 19995 maç numarasıyla Ortaköy SK – Atoll Kozanköy SK arasında oynanan BTM 1. Ligi Beyaz grup müsabakasının 55. dakikasında, Ortaköy SK’nin 110609 lisans nolu Şenol Palaz hakeme küfür etmiş ve oyundan ihraç edilmiştir. Akabinde, Şenol Palaz’a DT 41/1 (a) ve DT 44/1 (a) nedeniyle 5 (Beş) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

