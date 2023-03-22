Yükseliş deplasmanda galip

Hentbolda DEM’S Construction Büyükler liginde MGA ile Yükseliş takımları Mağusa Arena’da karşılaştı. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 18-15 önde kapatan Yükseliş maçı da 36-25 galip noktalayarak zorlu deplasmandan kayıpsız dönmüş oldu. MGA’da Deniz maçı 11 golle tamamlarken, Yükseliş takımında 9 golle İbrahim Öksüzoğulları maçın adamı oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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