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Yükseliş deplasmanda galip

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Yükseliş deplasmanda galip
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 Hentbolda DEM’S Construction Büyükler liginde MGA ile Yükseliş takımları Mağusa Arena’da karşılaştı. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 18-15 önde kapatan Yükseliş maçı da 36-25 galip noktalayarak zorlu deplasmandan kayıpsız dönmüş oldu. MGA’da Deniz maçı 11 golle tamamlarken, Yükseliş takımında 9 golle İbrahim Öksüzoğulları maçın adamı oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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