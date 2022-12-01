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Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi

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Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
DEM’S U18 hentbol ligine dün akşam erkekler karşılaşması ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yükseliş ile YDÜ karşı karşıya geldi.
Maçın başından sonuna çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresini Yükseliş takımı rakibi YDÜ karşısında 15-12 önde tamamlasa da ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan YDÜ sahadan 31-26 galip ayrılarak yoluna devam etti.
 
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