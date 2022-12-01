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Benter’in buluşu, Angiotensin’in (1-7) faydaları, Pharmaceutics Tıp Dergisi’nde gösterildi

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Benter’in buluşu, Angiotensin’in (1-7) faydaları, Pharmaceutics Tıp Dergisi’nde gösterildi

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in, kalp krizi geçirenlere faydalı olacak Nano-Medicine çözümler çerçevesindeki buluşu olan Angiotensin’in (1-7) faydaları, Pharmaceutics Tıp Dergisi’nde gösterildi


Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in “Mitigating Cardiotoxicity of  Dendrimers: Angiotensin-(1-7) via Its Mas Receptor Ameliorates PAMAM-Induced  Cardiac Dysfunction in the Isolated Mammalian Heart" başlıklı makalesi bugün yayınlandı.

Pharmaceutics Tıp Dergisi’nin “Tıp Alanında Nano-Teknoloji’deki yeni gelişmeler özel yayınında yer alan makalede Benter’in kalp krizi geçiren kişilere faydalı olacak Nano-Medicine çözümler çerçevesindeki buluşu olan Angiotensin’in (1-7) faydaları gösterildi.

Prof. Dr. İbrahim Benter, bilim dünyasının çok süratli değiştiğini ve gençlerin kendilerini en son teknoloji alanlarında geliştirmelerinin elzem olduğunu vurguladı.


 
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