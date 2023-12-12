YDÜ rahat kazandı

Tolga Atakan U-18 ligine önceki akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. RA25’de oynanan karşılaşmada YDÜ ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rahat bir oyun sergileyen YDÜ ilk devreyi 16-12 önde kapatırken, karşılaşmayı da 35-26 kazanarak U-18 ligindeki keyifli yolculuğuna devam etti. YDÜ’de 11 golle maçı bitiren Hasan Bensel takımında ön plana çıkan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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