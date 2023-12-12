Hakemler Derneği, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e Ankaragücü başkanı tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Konu ile ilgili olarak dernekten Başkan Hakan Muhtaroğlu imzası ile şu açıklama yapıldı:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda Ankaragücü Başkanının hakem Halil Umut Meler’e hunharca saldırması, yumruk atması ve yanındaki kişilerin de yerde tekmelemeye devam etmesi bizleri derinden üzmüştür.

Başkan ve yöneticilerin, örnek olması, centilmenliği ve saygıyı yol gösterici olarak kullanması gerekirken, hakeme yumruk atması asla kabul edilemez. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

İzahı bile kabul edilemez bu olayda, gerekli kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor, başta sevgili Halil Umut Meler olmak üzere, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



